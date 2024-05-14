ضبط تشكيل عصابي بمطروح بتهمة الإتجار بالأسلحة والبضائع المهربة جمركياً

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمطروح تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والبضائع المهربة جمركياً.

في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية الغير مرخصة والبضائع المهربة جمركياً بدائرة القسم .. وعثر بحوزتهم على (5 بنادق خرطوش – 38 هاتف محمول) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ..