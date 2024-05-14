ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ الجيزة ورئيس "حماية المستهلك" يتابعان أسعار السلع وإجراء جولات ميدانية بالأسواق

محافظ الجيزة يستقبل
محافظ الجيزة يستقبل رئيس حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في اطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن .

وفي البداية، أعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مُثمناً الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.

وأكد التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين. 

ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

 

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك متابعه اسعار السلع وإجراء جولات ميدانية علي الأسواق حملات رقابية حملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية متابعة تخفيض أسعار السلع