وزير الري: تغطية 80 ألف فدان سنويا بمواسير الصرف المغطى محلية الصنع

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعتزم توفير مواسير الصرف للعمل على تنفيذ أعمال الصرف المغطى لـ 80 ألف فان سنويا من خلال العمل على تطوير مصنعي أجا وزفتى لرفع معدلات الإنتاج وتوفير المواسير اللازمة لأعمال التنفيذ.

وأضاف سويلم أنه جرى نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوى لأعمال تطوير مصنع مواسير أجا بمحافظة الدقهلية التابع لهيئة الصرف، وجار الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي .

وتابع سويلم أن المشروع يستهدف تطوير وإحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذي جرى إنشاؤه من ٣٤ سنة.

وجاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، مصنع مواسير أجا بمحافظة الدقهلية التابع لهيئة الصرف التابعة للوزارة، وهى المواسير المستخدمة فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية .

واطلع سويلم على مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام "بولي ايثيلين، الكربون"، والاختبارات التى يتم إجرائها على المواسير المنتجة "اختبار الفحص الظاهري والملمس، اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي ٢١ كجم والذي يقابل وزن التربة على عمق التركيب على الطبيعة، اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن ٢.٥ كجم ، اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الاستطالة الحادثة" .

ووجه سويلم بضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.

كما وجه وزير الري بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة ١٤ فدانا غير مستغلة بأرض المصنع، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والإجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير .