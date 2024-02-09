وزير الري يتفقد مصنعي إنتاج مواسير الصرف المغطى بمحافظتي الدقهلية والغربية

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظتي الدقهلية والغربية لتفقد مصنعى مواسير أجا وزفتى التابعين لهيئة الصرف التابعة للوزارة، وهى المواسير المستخدمة فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية.

والتقى الدكتور سويلم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار مصنع أجا بمحافظة الدقهلية، حيث استعرض سيادته الإجراءات الجارية لتطوير المصنع؛ إذ تم نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوى لأعمال التطوير، وجار الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي، هذا ويستهدف التطوير إحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذى تم إنشاؤه من ٣٤ سنة، ومن المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى فى زمام ٨٠ ألف فدان سنويا.

كما استعرض مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام (بولي ايثيلين + كربو).

واستعرض أيضًا الاختبارات التى يتم إجراؤها على المواسير المنتجة (اختبار الفحص الظاهري والملمس - اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي ٢١ كجم والذي يقابل وزن التربة علي عمق التركيب على الطبيعة - اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن ٢.٥ كجم - اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الإستطالة الحادثة).

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف، كما وجه بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة ١٤ فدان غير مستغلة بأرض المصنع، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والإجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير.

وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتفقد مصنع المواسير بقناطر زفتي بمحافظة الغربية، وهو عبارة عن خطين انتاج مواسير موديل ٩٥، وخطوط حقليات بطاقة انتاج ١٥ كيلومتر، وتفقد سيادته المعمل الموجود بالمصنع والمعنى بتنفيذ أعمال اختبارات المواسير.

وقد وجه الدكتور سويلم باختيار وتدريب ٢٠ من العاملين فى إدارات أخرى لتغطية العجز الحالى فى العمالة بالمصنع وضمان استمرار التشغيل علي ثلاث ورديات يوميا، ومراجعة الوضع المادى للعاملين بالمصنع.

كما وجه بصرف حافز خاص للعاملين بالمصنع عند تمام أعمال التطوير وتشغيل الخطين بالمصنع ، ومراجعة منظومة التحفيز للسائقين العاملين بالإدارة العامة لمعدات شرق الدلتا ومصنعي أجا و زفتى.

ووجه أيضًا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء مصنع قناطر زفتى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لعدم التأثير سلبا علي الإنتاج بالمصنع.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة أعمال إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضى القديمة، مشيرا إلى ما يحققه الصرف الزراعى المغطى من صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى ( أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا ) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ HDPE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة؛ إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنويًا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.