معرض الحرف والتراث يواصل فعالياته بمتحف الطفل

نظم مركز الحضارة والطفل للإبداع معرض الفنون والحرف التراثية في دورته التاسعة التي شهدت إقبالا مع يومه الأول من الذين شاركوا في ورش العمل الفنية التى نظمها المتحف بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شارك الحضور في ورش عمل فنية وحرفية وفقرة فنية نوبية ومزمار صعيدي والتنورة، بالإضافة إلى معرض للمنتجات اليدوية والتراثية، فضلا عن معرض الكتب وعروض فنية وورش عمل للأطفال.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، إن معرض الفنون والحرف التراثية يستمر حتى يوم غد السبت الموافق 10 فبراير 2024، حيث يستقبل زواره اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

كما تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة غدا السبت 10 فبراير معرض منتجات الشباب الحرفية واليدوية، والذى يتضمن أعمال إكسسوارات، كروشيه، تطريز، ورقيات، شموع، جلود، المعرض يبدأ في الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء.

أشار نبيل حلمي إلى أن المعرض يأتى في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجات الشباب وتشجعهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة العاملين بها لتحويلها إلى مشروعات إنتاجية.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء غد السبت، حلقة نقاشية عامة حول كتاب "قبعات التفكير الست"، للمؤلف إدوارد دي بونو، تحاضر فيها "فوقية مرسي"، إخصائية التنمية البشرية، لمحاولة الإجابة عن عدة تساؤلات منها، ما هي قبعات التفكير الست؟ هل هي قبعات حقيقية أم نفسية؟ إلى ماذا ترمز القبعات؟ كيف يتم استخدمها في التفكير السليم؟

الجدير بالذكر أن مؤلف القبعات الست "د.إدواري دي بونو"، ولد في مالطا، وحصل على درجة الدكتوراة، في الطب والفلسفة وعلم النفس والفسيولوجيا، عمل في جامعات "إكسفورد وكمبريدج وهارفارد"، وهو مؤسس ومدير مركز أبحاث الإدراك في كمبريدج، قام بتأليف أكثر من 25 كتابا، وترجمت أعماله إلى عشرين لغة.

كما بين حلمى أن مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمى للإذاعة بعرض فيلم تسجيلى في الساعة 12 ظهر غد السبت يرصد نشأة الإذاعة وأهم المحطات الوطنية التى مرت بها الإذاعة المصرية وتاريخها ومراحل تطورها.

يذكر أن الدول الأعضاء في اليونسكو أعلنت اليوم العالمي للإذاعة في عام 2011 ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بوصفه يومًا دوليًا يُحتفل به في 13 فبراير من كل عام، باعتبار أن الإذاعة تمثّل، منذ نشأتها في القرن التاسع عشر، أداةً تقنية، ومجالًا علميًا، ووسيلة اتصال، ومنظومةً لنشر المحتويات الصوتية، فلا خوف إذًا من الإعلان عن أنها بالفعل قد تجاوزت عتبة مئويتها الثانية.

IMG-20240209-WA0024

IMG-20240209-WA0025

IMG-20240209-WA0026