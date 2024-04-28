اليوم.. علي الحجار يحيي حفل "100 سنة غنا" في دار الأوبرا

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الأحد ضمن مشروعه الذي يحمل اسم "100 سنة غنا"، ذلك على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويشارك الفنان مصطفى قمر في حفل علي الحجار الليلة، التي من المنتظر أن يطرب الجمهور خلالها بمجموعة من أشهر الأغاني.

وتحل الفنانة نادية مصطفى ضيفة على الحفل وعبرت عن سعادتها بالمشروع وووجهت رسالة للفنان علي الحجار وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبدعوة من الفنان الكبير والأصيل علي الحجار، كضيفة في حفلته اليوم 28 أبريل، سعدت وشرفت وشكرا جزيلا له على دعوته الكريمة، ودعائي له بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة يسعد بها الحضور، في انتظار تشريفكم هتنوروا".

يشار إلى أن حفل اليوم، ضمن السلسلة التى يؤرخ فيها الحجار لتاريخ الأغنية المصرية بمنظور عصرى، إيمانا منه بضرورة أن يعى الشباب قيمة ما قدمه الآباء والأجداد فى الموسيقى المصرية والعربية.