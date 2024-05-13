روسيا تعلن اسقاط 16 صاروخا و31 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 16 صاروخا و31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية خلال الليل، بما في ذلك 12 صاروخا فوق منطقة بيلغورود الحدودية.

ولحقت أضرار بخمسة منازل في بيلغورود، لكن بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، حسبما كتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تلغرام، نقلا عن وكالة رويترز.



وقالت روسيا إن 15 شخصا قتلوا يوم الأحد في بيلغورود عندما انهار جزء من مبنى سكني بعد إصابته بشظايا صاروخ يعود إلى الحقبة السوفيتية أطلقته أوكرانيا وأسقطته القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن 12 صاروخا موجها تم إطلاقها من منصة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية فيلكا.

وأضافت الوزارة أن أربعة صواريخ موجهة من طائرات ستورم شادو وسبع طائرات بدون طيار تم إسقاطها فوق شبه جزيرة القرم، وتم تدمير ثماني طائرات بدون طيار فوق منطقة كورسك، وتم اعتراض أربع طائرات فوق منطقة ليبيتسك.



وذكر حاكم منطقة كورسك جنوب روسيا إيجور أرتامونوف، على "تجغرام"، أشعلت طائرة مسيرة حريقًا قصير الأمد في محطة كهرباء فرعية في منطقة كورسك".

وقال أرتامونوف: "لم تقع إصابات. ويجري إخماد الحريق في منطقة المحطة الكهربائية الفرعية".