الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل مع انخفاض ملحوظ ليلا

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تختلف بشكل كبير بين الليل والنهار، موضحة أن الشعور بالدفء خلال فترة النهار مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، بفارق درجتين عن درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc اليوم الجمعة، أن يوم الاثنين القادم سيشهد نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض ليلا، مناشدة المواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة في الصباح والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تكون للشبورة المائية تصل إلى حد الضباب خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية.