بعد إصابة الونش.. تعرف على بدائل جوزيه جوميز في قلب الدفاع

تعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لإصابة بالرباط الصليبي في الساعات الماضية؛ وذلك للمرة الثالثة على التوالي، على أن يسافر في الفترة المقبلة إلي ألمانيا لإجراء تدخل جراحي.

وأبرز البدائل أمام البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، الفلسطيني ياسر حمد، ومصطفى الزناري، ومحمود علاء، وحسام عبدالمجيد، بالإضافة لحمزة المثلوثي الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع أيضًا، وتألق مع الزمالك مؤخرا في هذا المركز.

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان الزمالك قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي المهمة الفنية للفريق، وذلك في عقد يمتد لمدة موسم ونصف.