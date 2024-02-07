"غنيم" يناقش خطة استعدادات الاحتفال بعيد بني سويف القومي

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعا تحضيرياً لمناقشة خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية للاحتفال بعيد بني سويف القومي مارس 2024، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواءسامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورمحمد جبرمعاون المحافظ، أعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات والمديريات الخدمية.

ناقش المحافظ مقترحات الجهات المشاركة في فعاليات العيد القومي، والمقرر عقدها خلال فترة الاحتفال، والتي تشمل تنظيم بعض الفعاليات سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، وذلك بمشاركة الجهات، إضافة إلى اليوم الرسمى التقليدي للاحتفال، ويتم خلاله إقامة المراسم البروتوكولية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال، فضلاً عن التنسيق لنقل شعائر صلاة الجمعة "في الأسبوع الأول من مارس" من مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف العاصمة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة ورفع الإشغالات ودهان الأعمدة والأسوار ومراجعة كشافات الإنارة، مشدداً على التنسيق التام بين جميع الجهات لخروج هذه المناسبة التاريخية بالشكل الحضاري الذي يليق بأبناء بني سويف ، مشيراً إلى أن عيد بني سويف القومي لهذا العام، والذي يتزامن مع شهر رمضان المُعظم ، من المقرر أن يتم خلاله افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية ذات النفع العام في العديد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ، بجانب مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم الانتهاء منها.

تجدر الإشارة إلى أن احتفال بني سويف بعيدها القومي في مارس سنوياً ، يأتي احياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد المحتل البريطاني “حينئذ” حينما انطلق الأهالي من قرى ومدن المحافظة للمشاركة في الثورة فقطعوا خط السكة الحديد على قطار الإمداد الإنجليزي ، ما جسد مشهداً وطنيا وجسارة غير مسبوقة حيث اتخذت المحافظة هذا الحدث عيداً قومياً لها على المستوى المحلي.