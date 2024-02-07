كرونسلاف يورتشيتش: واثق من النجاح في بيراميدز.. والنادي يمتلك إدارة طموحة

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عن سعادته بتولي تدريب فريق بحجم بيراميدز، مؤكدا على أنه بمجرد عرض الأمر عليه وافق على الفور لمعرفته بمدى السمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وقارة أفريقيا وإدارة احترافية.

وقال “يورتشيتش” في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه أنه يعرف جيدا إمكانيات نادي بيراميدز الكبيرة، ومجموعة لاعبين الذين يمتازون بالجودة العالية، ويثق بأنه سيحقق النجاح في هذا المكان المثالي الذي يمتلك كل المقومات.

وأضاف المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز أنه اطمأن كثيرا على مستقبل النادي بعدما شاهد الخطط الطموحة، التي يمتلكها بيراميدز بعد الجلسة التي جمعته مع المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات ومساعد المدير الرياضي، وكان سعيدا للغاية ووافق على الفور وجاهز للمنافسة على جميع البطولات.

وأشار يورتشيتش إلى أنه تابع الكثير من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ويعلم جيدا مدى الجودة التي يمتاز بها هذا النادي وتحدث مع لاعبيه في أول جلسة على أنه يثق كثيرا في المجموعة وبالتعاون واللعب بروح واحدة سيكون النجاح هو المستقبل لهذا النادي، وسيعمل على تحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون وجوده على رأس الجهاز الفني إضافة للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي بيراميدز رسميا اليوم الأربعاء التعاقد مع الكرواتي يورتشيتش لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي رحل عن النادي منذ أيام.