محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج جاء فيها " يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها.

كما بعث محافظ الشرقية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.