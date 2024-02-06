تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية

تتلقى وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية شكاوى المستثمرين والبلاغات على مدار الساعة؛ وذلك وفق رؤية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية حول اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار"، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وتشمل:

- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

هذا وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "INVESTCASES.UNIT@AP.GOV.EG"

ومن خلال الخط الساخن: "١٦١١٧" من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، طوال أيام الأسبوع.