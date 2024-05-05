رئيس وزراء باكستان يهنئ عمدة لندن صادق خان على فوزه بولاية ثالثة

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد عمدة العاصمة البريطانية (لندن) صادق خان على فوزه بولاية ثالثة، وذلك في تغريدة له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وأعرب شريف - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - عن اعتزازه وفخره بخان وكفاءته في الخدمة العامة، وتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أيضا خان على إعادة انتخابه عمدة للندن وتمنى له النجاح ومواصلة مسيرته لخدمة شعب العاصمة البريطانية بتفان وتميز.

يشار إلى أن خان - وهو من أصل باكستاني - فاز على منافسته مرشحة حزب المحافظين سوزان هول في الانتخابات المحلية التي جرت في جميع أنحاء انجلترا، وهو ما يؤكد التفوق السياسي لحزب العمال الذي ينتمي إليه.