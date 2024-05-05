برايتون يعطل مسيرة أستون فيلا بالدورى الانجليزى

فاز فريق برايتون على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.

أحرز هدف اللقاء اللاعب جواو بيدرو فى الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، ليكون هدف قاتل يصعب تعويضه، ويوقف مسيرة أستون فيلا فى ترتيب جدول المسابقة.

بهذا الفوز رفع فريق برايتون رصيده إلى النقطة 47 فى المركز الـ 11، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 67 فى المركز الرابع من ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز.