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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برايتون يعطل مسيرة أستون فيلا بالدورى الانجليزى

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فاز فريق برايتون على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.
أحرز هدف اللقاء اللاعب جواو بيدرو فى الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، ليكون هدف قاتل يصعب تعويضه، ويوقف مسيرة أستون فيلا فى ترتيب جدول المسابقة.
بهذا الفوز رفع فريق برايتون رصيده إلى النقطة 47 فى المركز الـ 11، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 67 فى المركز الرابع من ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز.

فريق برايتون أستون فيلا لدوري الإنجليزي