ارتفاع عدد ضحايا قصف منزل العطار برفح إلى 3 شهداء

ارتفع عدد إلى الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، علي منزل عائلة العطار في مخيم يبنا برفح الي 3 شهداء ومازال البحث جاريا عن مفقودين.

وفي أعقاب الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال على منزل عائلة العطار في مخيم يبنا برفح وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، كما وصلت قوات الدفاع المدني ، للبحث عن ناجين أو مصابين.

كما تم نقل جثتي شهيدين إلى مستشفى الكويتي، بينما تم نقل جثة الشهيد الثالث إلى مستشفى النجار. ولا يزال البحث مستمرًا عن المفقودين إلى جانب تنظيم جهود إنقاذ أي شخص يمكن أن يكون محاصرًا تحت أنقاض المنزل.