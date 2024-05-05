الجيش الروسي يسيطر على مستوطنة أوشيريتينو الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الأحد" بأن القوات الروسية سيطرت على مستوطنة أوشيريتينو بالكامل في منطقة أفدييفكا بإقليم دونيتسك في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن قوات المجموعة المركزية الروسية سيطرت على مستوطنة أوشيريتينو في إقليم دونيتسك، وحسنت موقعها التكتيكي وألحقت خسائر في تشكيلات الألوية الأوكرانية بالقرب من مستوطنتي أرخانجيلسكوي ونوفجورودسكوي.

وأضافت في البيان الذي يرصد آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في مناطق متفرقة بإقليم دونيتسك.

وذكرت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة أفدييفكا خلال اليوم الماضي بلغت 380 جنديا، ودبابة أمريكية الصنع من طراز "أبرامز"، ومركبتين قتال للمشاة، بما في ذلك مركبة برادلي أمريكية الصنع، بجانب مركبة قتالية مدرعة و3 شاحنات صغيرة، و5 مدافع هاوتزر، ومنظومتي مدفعية.

وفي كوبيانسك،ذكر البيان أن القوات الروسية قضت على نحو 305 جنود أوكرانيين، خلال اليوم الماضي، بعد التصدي لستة هجمات أوكرانية، كما تم تدمير ناقلتي جند مدرعتين، و5 مدافع هاوتزر، ومنظومتي مدفعية.

وفي دونيتسك،تقدمت القوات الروسية تقدمت إلى مواقع أفضل خلال اليوم الماضي، وفقد الجيش الأوكراني في المعارك ما يقرب من 290 جنديا و8 قطع من المعدات العسكرية خلال اليوم الماضي.

وفي جنوب جنوب دونيتسك،سيطرت القوات الروسية سيطرت على مواقع أفضل على الخطوط الأمامية بعد معارك أسفرت عن القضاء على ما يصل إلى 135 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر، ومدفع مضاد للدبابات.

وفي خيرسون،قصفت القوات الروسية قصفت 3 ألوية أوكرانية، ما أسفر عن القضاء على 45 جنديًا أوكرانيًا، ونظام مدفعية ذاتية الدفع أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر.

وفي أوديسا،دمرت القوات الروسية دمرت مستودعا أوكرانيًا للصواريخ غربية الصنع، وقاعدة وقود، وورش لإنتاج وقود الصواريخ، وأسلحة الطائرات بدون طيار، ورادار للكشف عن الأهداف الجوية، خلال اليوم الماضي.

وفيما يخص الدفاع الجوي، دمرت القوات الروسية 20 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى اعتراض قنبلتين ذكيتين فرنسيتين الصنع من طراز "هامر".

وحول حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت حتى الآن 593 طائرة حربية أوكرانية، و270 مروحية، و23762 مركبة جوية بدون طيار، و512 نظام صواريخ أرض-جو، و15917 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1279 قاذفة صواريخ متعددة، و9314 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و21479 آلية عسكرية خاصة.