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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى :حسن شاهين 
خط الدفاع :ايمن اشرف، محمود الجزار، يعقوبو، بسيونى 
خط الوسط سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى، ابراهيم حسن 
خط الهجوم كريم بامبو، ياو انور 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى :
أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، جريندو، عماد فتحى، محمد هلال، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد النادرى.

حسن شاهين كريم بامبو فريق البنك الأهلي طارق مصطفى