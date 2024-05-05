أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى :حسن شاهين
خط الدفاع :ايمن اشرف، محمود الجزار، يعقوبو، بسيونى
خط الوسط سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى، ابراهيم حسن
خط الهجوم كريم بامبو، ياو انور
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى :
أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، جريندو، عماد فتحى، محمد هلال، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد النادرى.
البوابة سبورت
تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .