تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى :حسن شاهين

خط الدفاع :ايمن اشرف، محمود الجزار، يعقوبو، بسيونى

خط الوسط سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى، ابراهيم حسن

خط الهجوم كريم بامبو، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى :

أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، جريندو، عماد فتحى، محمد هلال، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد النادرى.