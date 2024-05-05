الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

يستهل ليفربول مساء اليوم، رحلة البحث عن فوز قد ينقذ موسمه، عندما يستضيف توتنهام على ملعب "آنفيلد" العريق، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، عن تشكيل قوي لخوض هذه المواجهة الحاسمة، يتقدمه النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم، بجانب لويس دياز والهولندي كودي جاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون

خط الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

لا تعد مهمة ليفربول سهلة في هذه المباراة، حيث يواجه فريقا قويا يقدم أداء مميزا هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يحتل الريدز، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 75 نقطة.

