مناظر خلابة وأنشطة مميزة.. "البحر الأحمر" وجهة مثالية لقضاء عطلة أعياد القيامة وشم النسيم

تستعد محافظة البحر الأحمر، لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم بأبهى حُلة، حيث وجهت المحافظة بزيادة الإجراءات الأمنية والسلامة في جميع أنحاء المدينة، وتأمين المنتجعات والشواطئ لاستقبال الوافدين من مختلف أنحاء مصر للاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة، مع ما تقدمه من شمس دافئة، وبحر فيروزي، وفعاليات مميزة، وأسعار مناسبة، تُعد الغردقة الوجهة المثالية لقضاء عطلة سعيدة لا تُنسى خلال أعياد القيامة وشم النسيم.

الشواطئ والمنتجعات

تعد شواطئ ومنتجعات محافظة البحر الأحمر، الوجهة المثالية لقضاء عطلة سعيدة مع العائلة والأصدقاء خلال أعياد شم النسيم، فقد جرى تجهيزها لاستقبال عدد كبير من الزوار من خلال زيادة أعداد الكراسي، بالإضافة إلى إنشاء الملاعب الخماسية وألعاب أطفال ومواقف للسيارات، وإنشاء وحدة إسعاف ثابتة في للتعامل مع أي حالات طارئة على الفور.

ولإضفاء المزيد من البهجة على هذه المناسبة، يجرى التنسيق مع جمعيات الغوص والإنقاذ البحري لزيادة عدد المنقذين على الشواطئ من 20 إلى 25 منقذًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، كما سيجرى توفير التأمين اللازم من خلال مديرية الأمن طوال فترة الاحتفالات.

حديقة الأسرة

للراغبين في قضاء وقت هادئ وسط الطبيعة الخلابة، تُفتح حديقة الأسرة أبوابها للجميع برسوم دخول رمزية، حيث توفر الحديقة مكانًا مثاليًا للأطفال مع ألعابهم وكافتيريا ومساحات خضراء واسعة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الربيع الجميلة.

كورنيش الغردقة

يُعد كورنيش الغردقة من أشهر المعالم السياحية في المدينة، حيث يمتد على طول ساحل البحر الأحمر، ويُقدم مناظر خلابة للمياه الزرقاء الصافية والجزر المُتناثرة في الأفق، ويُعد الكورنيش وجهة مثالية للمشي والتنزه، حيث يتمتع بطول 10 كيلومترات مُغطاة بممرات واسعة ومُضاءة، ويُقدم الكورنيش مناظر طبيعية خلابة للمياه الزرقاء الصافية والجزر المُتناثرة في الأفق، مما يجعله مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويُمكن الاستمتاع بالعديد من الأنشطة على كورنيش الغردقة، مثل ركوب الدراجات، والرياضات المائية، والعديد من الأنشطة الأخرى، ويضم الكورنيش العديد من المطاعم والمقاهي التي تُقدم مُختلف أنواع المأكولات والمشروبات، مما يجعله مكانًا مثاليًا لتناول وجبة أو احتساء كوب من القهوة والاستمتاع بالمناظر الخلابة، ويقع على طول الكورنيش العديد من المعالم السياحية، مثل مسجد الغردقة، وبرج الهضاب، وميناء الغردقة، والعديد من المعالم الأخرى، وتُقام على الكورنيش العديد من الفعاليات على مدار السنة، مثل الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والمسرحيات، مما يجعله مكانًا مثاليًا لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

جزيرة الجفتون

تقع جزيرة الجفتون على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة الغردقة، وهي من أهم المعالم السياحية ذات الطبيعة الفريدة، وتتميز الجزيرة بشواطئها الرملية المختلفة وشعابها المرجانية، كما أنها الجزيرة الوحيدة في البحر الأحمر التي يسمح بالأنشطة السياحية عليها.

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