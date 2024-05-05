ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة فى مفترق طرق

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأثنين 6 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عقوبات وغرامات.. اعتقال العشرات بجامعات أمريكية بسبب غزة

إجراءات مشددة.... و«ماكرون» يؤيد تدخل الشرطة ضد الطلاب المناصرين لفلسطين

تكميم الأفواه.... وفرنسا تمنع دخول طبيب فلسطينى إلى أراضيها

السيسى يُهنئ الأقباط بعيد القيامة: كل عام والمصريون هم القدوة والمثل فى التعايش

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة فى مفترق طرق

اليابان ترفض اتهامات بايدن بشأن كراهية الأجانب: لا يستند لفهم دقيق لسياساتنا

المقاومة الفلسطينية تريده دائمًا.. والاحتلال يُصر على اقتحام رفح

روسيا تضع زيلينسكى على قائمة المطلوبين

فضيحة ثانية تضرب ألمانيا.. اختراق 6 آلاف اجتماع أمنى للجيش

البوابة مفاوضات وقف اطلاق النار غزة جامعات أمريكية السيسي