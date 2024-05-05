اقرأ غدًا في «البوابة».. مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة فى مفترق طرق

الأحد 05/مايو/2024 - 06:29 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأثنين 6 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عقوبات وغرامات.. اعتقال العشرات بجامعات أمريكية بسبب غزة

إجراءات مشددة.... و«ماكرون» يؤيد تدخل الشرطة ضد الطلاب المناصرين لفلسطين

تكميم الأفواه.... وفرنسا تمنع دخول طبيب فلسطينى إلى أراضيها

السيسى يُهنئ الأقباط بعيد القيامة: كل عام والمصريون هم القدوة والمثل فى التعايش

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة فى مفترق طرق

اليابان ترفض اتهامات بايدن بشأن كراهية الأجانب: لا يستند لفهم دقيق لسياساتنا

المقاومة الفلسطينية تريده دائمًا.. والاحتلال يُصر على اقتحام رفح

روسيا تضع زيلينسكى على قائمة المطلوبين

فضيحة ثانية تضرب ألمانيا.. اختراق 6 آلاف اجتماع أمنى للجيش