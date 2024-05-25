مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يطالب بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نطالب بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وتابع "بوريل": نطالب بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن هناك محادثات في مرحلة أولية بشأن نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح الحدودي في غزة، وإن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل يوم الاثنين لبحث كيفية تحسين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.