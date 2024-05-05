"صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس

قامت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمتابعة انتظام العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية تزامناً مع إحتفالات عيد القيامة المجيد، حيث قامت بالمرور على مستشفى قويسنا المركزي، وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وتابعت الانتظام الإداري، رافقها فى المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية .

وأوضحت خضر، أن فرق الإشراف الطبية التابعة للمديرية وللإدارات الصحية بمحافظة المنوفية قد قامت بالانتشار المكثف لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين وتوافر الأدوية والمستلزمات بها.

كما قامت إدارة القوافل العلاجية بتقديم الخدمات الطبية داخل الكنائس، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس، كما انتشرت فرق المبادرات الرئاسية بأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للأخوة الأقباط من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما جرى الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

