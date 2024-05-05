سليمان عيد لـ"البوابة": كواليس "البيت بيتي" كانت رائعة وروح التعاون ظهرت على الشاشة

الجمهور يطالب بجزء ثالث من "البيت بيتي" قبل انتهاء الجزء الثاني

أحب أن أقدم أدوارا لم أقدمها من قبل.. وانتظروني في فيلم جديد

المستقبل أصبح للمنصات والمسلسلات القصيرة ذات 10 أو 15 حلقة

نجح الفنان سليمان عيد في فرض نفسه على الساحة بفضل موهبته وخفة ظله، ليصبح واحدا من أبرز نجوم الكوميديا، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأدوار المميزة والتي مازال يتذكرها الجمهور حتى يومنا هذا، فكانت انطلاقته الفنية في فيلم "الإرهاب والكباب" ليشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وفي حوار خاص لـ"البوابة"؛ تحدث الفنان سليمان عيد عن تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية، وكواليس التصوير مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر في المسلسل.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* في البداية حدثنا عن لوك شخصية "أشرق" الذي ظهرت به خلال أحداث مسلسل "البيت بيتي 2"؟

** الملابس التي ظهرت بها أو القبعات خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" كانت بالتنسيق مع استايلست المسلسل، وهي كانت متميزة للغاية واختارت الملابس التي تتناسب مع شخصية أشرق، والحمد لله الشخصية نالت إعجاب الجمهور والمسلسل كله بشكل عام متميز من حيث السيناريو والإخراج والممثلين والديكور.

* بعد نجاح مسلسل "البيت بيتي" هل من الممكن أن تنتشر تجارب مسلسلات الرعب الكوميدي خلال الفترة المقبلة؟

** بالطبع، فهذه الأعمال أصبحت منتشرة بالفعل ومطلوبة من الجمهور والدليل على ذلك نجاح مسلسل "البيت بيتي"، والجمهور أصبح يطالب بجزء ثالث من المسلسل قبل الانتهاء من عرض الجزء الثاني، وأنا في الحقيقة ليس لدي معلومة مؤكدة هل أنه سوف يكون هناك جزء ثالث من المسلسل أم لا.

* ما هي أصعب مشاهدك في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"؟

** المسلسل مكتوب بشكل جيد للغاية بجانب وجود مخرج متميز وهو المخرج خالد مرعي، وكل تفاصيل المسلسل جرى تنفيذها بإتقان شديد، لذلك لم تكن هناك مشاهد صعبة في المسلسل بالنسبة لي لأنني كنت حابب العمل بالمسلسل ومذاكر تفاصيل الشخصية ومشاهدي جيدا، لذلك أصبح الأمر سهلا بالنسبة لي عند التصوير.

ولكن هناك بعض المشاهد في مسلسل "البيت بيتي 2" كنا ننتظر لحين تغيير الديكور، لأن ديكورات المسلسل كانت تحتاج إلى وقت للظهور بأفضل صورة ممكنة، وديكورات الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بالتحديد كانت مكلفة ومميزة وأقوى كثيرا من ديكورات الجزء الأول، وأحب أن أوجه الشكر إلى الشركة المنتجة للمسلسل أنهم لم يبخلوا على المسلسل وقاموا بتجهيز ديكورات مكلفة كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة للجمهور.

* حدثنا عن كواليس التصوير في مسلسل "البيت بيتي 2" والعمل مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر؟

** كواليس العمل في المسلسل كانت رائعة ومليئة بروح الحب والتعاون، حيث إننا جميعنا تربطنا علاقة صداقة وكنا نهزر مع بعضنا البعض في الكواليس، وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر أخواتي الصغار وأنا أحب العمل معهم، وهناك عشرة طويلة تجمعني مع كريم محمود عبد العزيز، والعلاقة بيننا مليئة بحب الخير لبعضنا البعض، وهذا ظهر على الشاشة أمام الجمهور.

وروح الحب بين فريق العمل هي الأهم فهي أهم من الورق والإخراج، لأنك عندما تحب الخير للممثل الذي أمامك وتحب أن يظهر بشكل جيد فسوف يظهر بشكل جيد، وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر إذا كان لديهم ملحوظة يقولونها لي، وأنا نفس الأمر إذا كان لدي ملحوظة أقولها لهم، فكنا نكمل بعضنا البعض، فروح الحب والتعاون خلف الكاميرا بالتأكيد تظهر أمام الكاميرا.

* ما هي نوعية الأدوار التي تتمنى أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟

** أحب أن أقدم أي دور جديد لم أقدمه من قبل، فأنا لا أحب أن أقدم أدوارا مكررة وقدمتها في أعمال سابقة، فأنا أحب أن يجرى ترشيحي لأدوار لم أقدمها من قبل، وهذا الأمر يكون ذكاء وشطارة من المخرج وهو أن يجعلك تقدم أدوار جديدة لم تقدمها من قبل.

* ماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

** تعاقدت مؤخرا على فيلم سينمائي جديد من إخراج شادي علي، ويحمل اسم مؤقت وهو "الراقصة والكونترباص"، ودوري هو الشخصية الرئيسية في الفيلم، ومن المقرر أن يجرى التعاقد مع باقي الممثلين خلال الأيام القادمة، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

* نجح مسلسل "البيت بيتي" في تحقيق نجاح كبير بعد عرض عبر "المنصات".. فهل ترى أن المستقبل أصبح للمنصات؟

** المنصات نجحت في فرض نفسها وأن تحقق النجاح خلال الآونة الأخيرة، لأنك تستطيع من خلالها أن توقف المسلسل في الوقت الذي تريده وتعود إليه مرة أخرى وهذه بالطبع ميزة كبيرة جدا، بجانب أنها ليست مكلفة إلى درجة كبيرة وأعتقد أن المستقبل أصبح للمنصات والمسلسلات القصيرة التي عدد حلقاتها 10 أو 15 حلقة.