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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موتيابا يقود الهجوم.. تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام سموحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي  – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي  وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو"  وناصر منسي.

الزمالك سموحة الدوري