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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصدر أمني ينفي شائعات الجماعة الإرهابية بشان إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد المصدر، أن الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء وأن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

لجماعة الإخوان الإرهابية التواصل الاجتماعي مراكز الإصلاح والتأهيل