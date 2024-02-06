رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بخالص التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أسرة جامعة المنوفية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج تلك المعجزة التي اختص بها سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام.

ودعا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تمنى أن يكلل خطاه دائمًا بالنجاح والتوفيق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيه خير الوطن.