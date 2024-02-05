توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ومستشفى وادى النيل

شهد الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ممثلة فى كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية ومستشفى وادى النيل، وقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور محمد العزيزى عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل.

بدأت مراسم التوقيع بكلمة من الدكتور ياسر حجازى أكد فيها على أن مستشفى وادى النيل تعد صرح من الصروح الطبية الكبرى بجمهورية مصر العربية على مستوى عال من الحرفية والمعرفة العلمية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ،تتبع نهج استباقي يرتكز على التقنيات المتقدمة ذات المعايير العالمية ، وأضاف بأن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة أفضل الفرص التدريبية الميدانية لأبنائها طلاب الكلية تطبيقاً لما درسوه ببرامجهم الدراسية من أجل تقديم خريج قادرعلى خوض غمار الحياة العملية الجديدة فيما بعد .

ومن جانبه ، أثنى الدكتور حازم خميس على خريجى الجامعة واصفاً أياهم بالتميز والمهنية والتقدير والالتزام والثقة بالنفس والعمل كفريق واحد ، موضحاً إلى ان مستشفى وادي النيل تعمل على دعم جميع الأنشطة العلمية الطبية على مستوى مصر و العالم العربى عن طريق توفير أحدث الأمكانيات و الأدوات التدريبية وإطلاق برامج التدريب الإحترافية من خلال عقد عدد من الشراكات مع جهات علمية كبرى ذات كوادر من المدربين المعتمدين دولياً .

وأضاف ، بأنه بمقتضى بنود الإتفاقية الموقعة بين الجانبين سوف تتاح الفرصة للطلاب خلال العطلة الدراسية الصيفية القادمة لعام 2024 التدرب على أحدث التقنيات اللازمة للصناعات الدوائية والكيفية الملائمة لممارسة الصيدلة الاكلينيكية واليقظة الدوائية ، وفى ختام البرنامج التدريبى سوف يتسلمون شهادات معتمدة من مستشفى وادى النيل تفيد إجتيازهم البرنامج التدريبى.

ومن جانبه صرح الدكتور العزيزى بأن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية و الإكلينيكية لطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وتوفير مسار مهني متميّز لهم في مجال الصيدلة الإكلينيكية ، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الثنائية بين الجانبين تتيح لطلاب الكلية تلقي تدريب شامل في مختلف اقسام المستشفى، بما في ذلك الصيدليات و اقسام الصيدلة الإكلينيكية ، وسوف يتم هذا التدريب تحت إشراف أطباء و صيادلة مختصين من المستشفى بالتعاون مع أعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية.

وأضاف إلى أن الكلية تسعى إلى توفير أفضل الفرص التدريبية لطلابها في مختلف أماكن التدريب من مصانع أدوية، ومستشفيات، ومراكز بحثية، وغيرها ، بجانب أن الكلية تقدم الاستشارات العلمية لمواقع التصنيع الدوائى والصيدلى نظرا لكونها تزخر بالكوادر العلمية المتخصصة على قدر متميّز من الخبرة العلمية الممتدة فى مجالات البحوث والتطوير و التصنيع الدوائى.

شهد مراسم توقيع البروتوكول ممثلين من الجانبين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بالجامعة ومستشفى وادي النيل.

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