الدورى الإنجليزى.. أونيى يقود نوتينجهام لمواجهة بورنموث

أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالى:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامس، أندرو أوموباميد، موريلو، نونو تافاريس.

خط الوسط: ريان ياتيس، نيكولاس دومينغيز، أنتوني إيلانجا، مورغان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: تايوو اونيى.

ويحتل بورنموث المركز الـ 13 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.