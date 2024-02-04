إحالة عامل إلي محكمة الجنح لتعديه بالضرب على آخر في السلام

أحالت جهات التحقيق المختصة عامل إلي محكمة الجنح لاتهامه بالتعدي بالضرب على شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالصدر .

بالإنتقال وسؤاله إتهم زوج شقيقته، مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.