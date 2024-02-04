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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عامل إلي محكمة الجنح لتعديه بالضرب على آخر في السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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أحالت جهات التحقيق المختصة عامل إلي محكمة الجنح لاتهامه بالتعدي بالضرب على شقيق زوجته  بسبب خلافات بينهما.
تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالصدر .
بالإنتقال وسؤاله إتهم زوج شقيقته، مقيم بدائرة القسم  بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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