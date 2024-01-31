الصحة العالمية: ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في دعم النظام الصحي بغزة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، أن المنظمة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في دعم النظام الصحي والعاملين في القطاع الصحي بقطاع غزة، إضافة إلى صعوبات في توصيل الإمدادات إلى المستشفيات، بما في ذلك تلك الموجودة في جنوب القطاع.

وأشار أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى أن حوالي 100 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا أو فقدوا جراء التصعيد الأخير، مؤكدًا التحديات التي تواجه العمل الإنساني في ظل القتال القريب من المستشفيات في خان يونس، مما يعيق وصول الإمدادات إلى المرضى والعاملين الصحيين.

وأضاف قائلًا إنه تمكنت المنظمة في بعض الحالات من توصيل إمدادات طبية إلى مستشفى ناصر في خان يونس، لكنه أشار إلى رفض تسليم الغذاء والوقود في بعض البعثات الأخرى.

وأكد أن مستشفى ناصر ما زالت تقدم الخدمات برغم التحديات، لكنه أشار إلى نقص الغذاء بشكل حاد للمرضى والطاقم الطبي، حيث لا يتوفرون سوى على وجبة واحدة يوميًا، موضحًا أن فريق المنظمة في الميدان يرصد هذا التدهور ويعمل على معالجته.

وحذر أدهانوم من تصاعد خطر المجاعة يومًا بعد يوم نتيجة لتصاعد القتال وصعوبة الوصول إلى المساعدات، مشيرًا إلى أن كل شخص تحدث معه فريق المنظمة يطلب الغذاء والماء بشكل عاجل.

وأكد أن تعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قبل بعض الدول سيكون له تداعيات كارثية على سكان غزة، داعيًا إلى مراعاة هذا الأمر وضرورة السماح للعاملين الإنسانيين والإمدادات بالوصول عبر طرق آمنة، وحماية المرافق الصحية، إلى جانب وقف إطلاق النار.