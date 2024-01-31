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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 13 شخصا في انفجار داخل مصنع صابون بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 13 شخصا في انفجار حدث داخل جراج بداخله شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انفجار داخل شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث انفجار نتيجة خلط بعض المواد الكيميائية الفعالة لإنتاج مادة الصابون نتج عن ذلك إصابة 13 شخصا بحروق وكدمات متفرقة جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط مالك الشقة من بين المصابين وجرى وضعه في المستشفى تحت حراسة مشددة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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