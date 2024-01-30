ريابكوف: وزراء خارجية دول البريكس يجتمعون بروسيا في يونيو المقبل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الثلاثاء، إن كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس سيعقدون اجتماعا في مدينة نيجني نوفجورود الروسية في يونيو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن ريابكوف قوله - خلال اجتماع عقد في إطار رئاسة روسيا لدول البريكس - "إنه من المتوقع أن تستضيف عشرات المدن الروسية أكثر من 200 حدث تحت رئاسة موسكو للمجموعة".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "القمة ال(16) لبريكس من المقرر أن تعقد في قازان في أكتوبر 2024".

