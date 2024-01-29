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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفرة 15 مترًا .. حبس عصابة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق آليوم بمصر القديمة، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمصر القديمة ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (10 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

10 اشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات التنقيب