مائل للبرودة نهارًا..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الأحد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 22 العظمي والصغرى 10 درجات .