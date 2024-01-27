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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف شارع المعهد الديني بالزقازيق

رصف طريق
رصف طريق
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين لافتاً إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه بمدينة الزقازيق باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق / بلبيس وللوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنية لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقة التأسيس بالطريق علي مسافة 250 متر وتم مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أن الأعمال الجارية تشمل وضع طبقة التأسيس من الاسفلت تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت النهائية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاما يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

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