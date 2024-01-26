المخرج خالد جلال ينعى العامري فاروق

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، رحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلى، الذى توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وكتب جلال فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة ينعي فيها العامرى فاروق، قائلا: "المحترم العامري فاروق في ذمة الله رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وغفر لك ووسع مدخلك وثبتك عند السؤال والهم اسرتك والهمنا الصبر والسلوان".

رحل اليوم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأسابيع الماضية، ودخل على إثرها فى غيبوبة دامت لفترة طويلة حتى وفاته.

شغل الراحل من قبل منصب وزير الدولة لشؤون الرياضة، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي فى المجلس الحالى برئاسة محمود الخطيب.

نشر نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة ورجال الدولة، رسائل التعزية فى وفاة الراحل السيد العامري فاروق، وأعلن النادي الاهلي عن قبول العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.