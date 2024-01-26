4 أبراج عاشقة للسفر في الإجازة.. "السرطان والقوس" أبرزها

في أوقات الاجازة يعتاد كل شخص علي قضائها بالشكل المناسب له حيث تختلف من شخص لأخر حيث يفضل البعض قضاء الوقت في الراحة والاستجمام بالبيت ، يفضل أخرين الاستمتاع بالرحلات والسفر والخروج واستكشاف العالم ، ووفقا لما أوضحت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج نبرز خلال السطور التالية الأبراج المحبة للسفر والاستجمام في الإجازة.



أبراج عاشقة للسفروالخروج في الإجازة:



برج القوس

برج القوس من الأبراج المحبة للسفر والسهر والاستجمام، لذا يعرف بأنه شخصية تجيد التخطيط للاستمتاع في الإجازة ودائما ما يستغل أوقات الاجازة للتنزه مع الأصدقاء،أيضا يقوم بتجربة بعض الأكلات أو الأماكن الشيقة الجديدة لأنه شخص محب للاستطلاع.

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج العاشقة للخروج من البيت ولا يحب الجلوس في المنزل أوقات طويلة، لذا ينتظر الإجازة بفارغ الصبرلكي يقوم بتفريغ الطاقات في الجري والمرح ، ويمكن أن يخطط من أجل مقابلة الحبيبة أو السفر معها لعدة أماكن متعددة.

برج الميزان

برج الميزان من الشخصيات التي تعشق الانتقال من مكان لاخروالخروج والسفر وهو ضد الروتين ، في أماكن جديدة من أجل التجربة، أيضا ينتظر الاجازة الأسبوعية لعمل رحلات استكشاف جديدة، ويمكن أن يخصص وقت لممارسة التمارين الرياضية.

برج الجدي

برج الجدي من الشخصيات العملية التي تحب العمل، بالإضافة إلى أنه شخصية تحب النظام في كل مجريات حياته، ويجيد أن يعطي كل شيء حقه، فدائما موجود في العمل ويمتاز بالجدية والنشاط بشكل رائع ، في الويك إند لا يمكنه أن يستغني عن هذا اليوم ولكن يبحث من أجل المتعة والاستمتاع باليوم، ويحب تناول الطعام مع الأصدقاء والمقربين.