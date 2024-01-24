أحمد العوضي يطمئن جمهوره: خارج بكره من المستشفى وياسمين ما سابتنيش لحظة

طمأن النجم احمد العوضي جمهوره على صحته عقب تعرضه لوعكة صحيه مؤخرا مشيرا إلى انه بخير وسوف يغادر المستشفى غدا.

واكد ان النجمة ياسمين عبد العزيز لم تتركه لحظة اثناء تواجده فى المستشفى رغم انفصالهما منذ اسبوع .

وقال العوضي اثناء مداخله هاتفيه ببرنامج يحدث في مصر على قناه ام بي سي مصر بطمن اهلى واخواتنا المتابعين انا الحمد لله رب العالمين بخير وفيه كلام تردد كثيرا اثناء وجودى داخل المستشفى وطبعا ده دليل على حب الناس وما حدث لى اننى خلال الفتره الاخيرة كنت بصور طول الوقت ومضغوط بالإضافة إلى ممارستى للتمارين الرياضية واصيبت بدور برد شديد جدا وأهملت فيه واتعافيت على نفسي وفجأة تعبت جدا وحصل لى رعشه والدكتور قال لازم اتحجز اربع ايام في المستشفى بسبب اهمالى فدخلت المستشفى اتحجزت، وهخرج بكره باذن الله.

وبسؤاله عن طليقته ياسمين عبد العزيز هل زارته قال العوضي انا وياسمين حاله خاصه جدا وقصة حب كبيرة حتى لما اعلنا الانفصال كان بشكل يليق بحبنا وياسمين منذ علمها بتعبى ورغم انفصالنا ومن اول ما عرفت فى التصوير ان احمد عنده التهاب في الشعب الهوائيه بعثت لي رساله انت كويس كنت طالع من عند الدكتور وحولنى على المستشفى.. وذهبت إلى المستشفى ورغم ان احنا منفصلين لقيت ياسمين داخله عليا وبتطمن وكل يوم معايا ولازم الكل يكون عارف انها ماسابتنيش لحظه وبصراحه ده مش جديد عليها انا حبيتها عشان هي بنت اصول وهي اصيله حتى واحنا منفصلين فيه بينا كل احترام.

يذكر ان الفنان احمد العوضي تعرض مؤخرا لازمه صحيه عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ اسبوع وبعد احتفاله بفيلمه الجديد الاسكندرانى.