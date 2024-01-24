رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول أنشطة وفعاليات مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا من الدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة، حول ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات لطلاب الجامعة وذلك خلال عام 2023.

وأكد “المنشاوي” أن الجامعة تولى أهمية كبرى للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث يعمل مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة على دمج الطلاب بالمجتمع الجامعى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم للطلاب ذوى الإعاقة، والذى يتولى مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل الرعاية والدعم، والعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم.

حيث بذلت جامعة أسيوط خلال عام ٢٠٢٣، جهودًا كبيرة فى مختلف المجالات العلمية، والأنشطة الطلابية المتعددة، وسعت في سبيل ذلك إلي توفير كافة الإمكانيات، والمرافق اللازمة؛ لتسهيل انخراطهم في العملية التعليمية، والأنشطة التي تجرى في الجامعة، وإعطائهم الفرصة لتحقيق دور إيجابي في المجتمع، واستغلال طاقاتهم المبدعة بأفضل صورة ممكنة.

وتناول التقرير أبرز الفعاليات، والأنشطة المهمة، التي شهدتها الجامعة، حيث أطلقت الجامعة، البرنامج التأهيلي الأول، للطلاب ذوي القدرات الخاصة؛ للحصول على شهادة التحول الرقمي، والذى نظمه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، وقام بتنفيذه المدرب شهاب الدين جميل أبو الفتوح من ذوي القدرات الخاصة ( كفيف)، وتضمن (7) مستويات للتحول الرقمى:( Word)، ( Excel)، ( Power Point)، (Access)، (Mobile)، (Web)، (IT)، واستهدف البرنامج نحو (16) طالبًا في المستوي الواحد، بعدد ساعات تدريبية بلغت (63) ساعة، علي مدي ثلاثة أيام، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمجالات التحول الرقمي، وحرص الجامعة على بناء وتنمية قدرات طلابها؛ من ذوي القدرات الخاصة.

كما شهدت الجامعة؛ احتفالية برنامج حاضنات الفائقين (العام الثالث)، وتوزيع أجهزة لاب توب لذوى الهمم البصرية (المرحلة الثالثة)؛ والتى نظمتها وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى؛ وذلك ضمن المبادرة القومية" تكافؤ الفرص التعليمية للجميع"، وتضمنت الاحتفالية توزيع (٦) أجهزة لاب توب ناطقة؛ للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة، والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع أحدي مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك تحفيزًا، وتشجيعًا لهم على مواصلة دراستهم الجامعية، إلى جانب تقديم منحة مالية شهرية قدرها (٥٠٠) جنيها شهريًا، لمدة عام دراسي لعدد (٥٠) طالبًا وطالبة من الطلاب الفائقين من كليات (الطب البشرى، الطب البيطرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، التربية، الحقوق، التجارة، الآداب، الفنون الجميلة) بواقع (٥) طلاب من كل كلية.

وأشار التقرير، إنه على صعيد دعم البنية التحتية، وتطوير المرافق الجامعية بما يلائم احتياجات ذوي الهمم؛ شهد قطاع المدن الجامعية بجامعة أسيوط، عددًا من أعمال التطوير، والتجديد الخاصة؛ بجناح الطلاب ذوي الإعاقة، التابع لمبنى سكن الطلاب (ب)، والذي تم افتتاحه خلال عام ٢٠٢٣، بعد خضوعه لعملية إحلال وتجديد كاملة المرافق والخدمات، ويقع الجناح في الطابق الأرضي بالمبني، ويتكون من (19) غرفة؛ من بينها (14) غرفة؛ تم تجهيزها من خلال عمل ممر (رامب) مخصص لمرور الطلاب، والأوفيس، ودورات المياه، إلى جانب غرف الإدارة، والأمن، وهو ما يؤكد حرص الجامعة علي توفير بيئة داعمة؛ للاستذكار، والتفوق العلمي؛ من خلال تقديم خدمات ذات جودة متميزة، لكافة أبنائها الطلاب.

وفيما يخص الأنشطة الطلابية؛ حقق ذوو الهمم من طلاب الجامعة، عددًا من الإنجازات المشرفة، والمراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية، ولعل أبرزها؛ حصولهم على (28) ميدالية متنوعة، ما بين الذهبية، والفضية، والبرونزية، خلال مشاركتهم فى الدورة الرياضية؛ لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لبطولة ألعاب القوى، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ(51)، والتي نظمتها الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور عرفة سلامة مدير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأوضح التقرير، حصول طلاب الجامعة، من ذوي الهمم، على عددٍ من المراكز الأولى المتقدمة، خلال مشاركتهم فى حفل توزيع جوائز، وتكريم الفائزين بمسابقة "المواهب الذهبية"؛ لذوي القدرات الخاصة، والتي أعلنت نتائجها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية"، تحت إشراف الدكتورة هادية صابر، في دورتها السادسة، والتي أسفرت عن حصول الطالبة هايدي محمد عبد الصبور على المركز الأول في "الغناء الفردي"، وفوز فريق كروماتيك التابع لمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالمركز الثاني فى مجال "غناء جماعي"، وهو ما يعد تتويجًا لجهود إدارة الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم؛ ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

ونجح طلاب جامعة أسيوط، ذوى الهمم؛ في الحصول على 36 ميدالية متنوعة، وذلك فى مسابقات بارالمبياد الجامعات المصرية، للعام الجامعي 2022/ 2023، تحت شعار "الإعاقة منحة... لا محنة"، والتي أقيمت بالإسكندرية، بمشاركة 24 جامعة مصرية حكومية وخاصة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث شارك الطلاب في مسابقات البارالمبيات؛ لفئات الإعاقة البصرية، والحركية، والسمعية، وقصار القامة، في ألعاب؛ كرة الهدف، تنس الطاولة، رفع الأثقال، وألعاب القوى، واستطاعوا الحصول على 17 ميدالية ذهبية، و13 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، بإجمالي 36 ميدالية.

واستمرارًا للدعم المقدم للطلاب ذوي الهمم؛ شهدت الجامعة انعقاد لجنة طبية متكاملة؛ لتوقيع الكشف الطبي على (160) طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من جامعتيّ؛ أسيوط، والأزهر، ومن مدارس التربية الخاصة؛ "الأمل والنور"، والتربية الفكرية، ومدارس التربية والتعليم، وجمعيات التضامن الاجتماعي، والتي نظمتها الجامعة، بالتعاون مع منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ وذلك تسهيلًا على الطلاب؛ لإجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية.

نظم مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة؛ احتفالية؛ بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة؛ والتى تضمنت تكريم طلاب الجامعة من ذوى الهمم، الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، و(٣٠) ميدالية متنوعة ما بين ذهبية، وفضية، وبرونزية؛ وذلك خلال مشاركتهم فى اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة؛ بالمدينةالشبابية، بأبى قير بالإسكندرية.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ نظمت الجامعة؛ ممثلةً في وحدة التضامن الاجتماعي؛ ورشة عمل عن "تعليم لغة الإشارة"، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان: "محو أمية لغة الإشارة" ؛ برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي استهدفت نشر الوعي لدي الشباب الجامعي؛ بأهمية تعلم لغة الإشارة؛ لكونها إحدى أهم طرق التواصل بين ذوي الهمم، وأفراد المجتمع.

وعلي صعيد المشاركة السياسية؛ نظّم مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة بالجامعة، مبادرةً؛ لاصطحاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة المغتربين، إلى مقر اللجنة الانتخابية للوافدين، بنادي جامعة أسيوط؛ بميدان مسجد عمر مكرم؛ للتيسير عليهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وممارسة حقوقهم السياسية بسهولة ويسر، كما حرصت الجامعة علي توفير مترجم لغة إشارة؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التصويت، وهو ما يأتي في إطار تشجعهم على الاندماج فى المجتمع، ورفع إحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم.