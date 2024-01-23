ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 165 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء على أساس أسبوعي مسجلا زيادة تقدر بـ165 جنيها في متوسط سعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.
حقق سعر عيار 21 الأكثر تداولًا من بين المشغولات الذهبية نحو 3675 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء وعيار 14 الأقل قيمة نحو 2450 جنيها للبيع و2483 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2023 دولارا للبيع و2024 دولارا للشراء.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.4 ألف جنيه للبيع و29.8 ألف جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3150 جنيها للبيع و3192 جنيها للشراء وعيار 24 الأعلى قيمة نحو 4200 جنيه للبيع و4257 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال