ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد حادث انقلاب.. الاستعلام عن الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن الصحية للفنان فادي خفاجة وتم التحفظ علي سيارته والتي تعرضت لحادث انقلاب في أحد شوارع مدينة نصر، مما أسفر عن إصابة الفنان.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة الفنان فادى خفاجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات أن عجلة القيادة اختلت بيده مما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه.

كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة استجواب إصابته الحالة الصحية الفنان فادى خفاجة