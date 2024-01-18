بعد حادث انقلاب.. الاستعلام عن الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

أمرت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن الصحية للفنان فادي خفاجة وتم التحفظ علي سيارته والتي تعرضت لحادث انقلاب في أحد شوارع مدينة نصر، مما أسفر عن إصابة الفنان.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة الفنان فادى خفاجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات أن عجلة القيادة اختلت بيده مما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه.

كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.