إغلاق مطار أوسلو بسبب تساقط الثلوج بغزارة

أفادت وكالة "رويترز" بأن مدينة أوسلو النرويجية شهدت إغلاقًا شاملًا لمطارها الرئيسي يوم الأربعاء بسبب تساقط كثيف للثلوج في المنطقة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على حركة النقل والمواصلات العامة أدت إلى تعطل العديد من خدمات القطارات، كما شهدت وسائل النقل العامة تأخيرات كبيرة وإلغاءات.

أوضحت سلطات مطار أوسلو أن الإغلاق سيظل ساريًا حتى الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش على الأقل، ولكن قد يتم تمديد فترة التوقف حسب التطورات الجوية.

قال متحدث باسم شركة تشغيل المطارات الوطنية النرويجية "أفينور": "هذا حدث نادر للغاية... الثلوج وصلت إلى مستويات كبيرة جدًا، حتى أن الطيارين لا يستطيعون رؤية الأضواء على الأرض، مما دفعنا إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة"، مؤكدًا أهمية الأمان في مثل هذه الظروف.

وأشارت شركة "أفينور" إلى أنها ناشدت الركاب بمتابعة المعلومات الواردة من شركات الطيران التي تخدم رحلاتهم للحصول على مزيد من التحديثات حول الوضع.

من جانبها، أعلنت شركة "باين نور" المشغلة للقطارات في بيان رسمي أن حركة القطارات توقفت في أجزاء من شرق النرويج أيضًا يوم الأربعاء نتيجة للظروف الجوية الصعبة.

وختم البيان بالإشارة إلى أن التقرير أعده تيري سولسفيك في أوسلو ولويز بروش راسموسن في كوبنهاجن، مع التحرير النهائي من قبل إيسي ليتو.