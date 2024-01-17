خاص| أيمن الرقب: ألمانيا تدفع «إتاوة» للاحتلال الإسرائيلي وتشارك في قتل الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف الألماني في دعم الاحتلال الإسرائيلي هو موقف ثابت، لأن ألمانيا التي تدفع إتاوة للاحتلال ليست بمقدورها أن تأخذ موقفًا مع الشعب الفلسطيني، مضيفًا: “ألمانيا كشفت بشكل قطعي وجهها الحقيقي الداعم للاحتلال”.

وأضاف الرقب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا وافقت على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الآلاف من القذائف للمدفعية أيضًا، وهذا يعني أن ألمانيا تشارك في الواقع، في قتل الشعب الفلسطيني.

وتابع الرقب: "ألمانيا التي ارتكبت الآلاف من المجازر تتهرب من ذلك لترضي اليهود بعدما اتهامهم هتلر بارتكاب الهولوكوست، ومع ذلك لا زالوا يدفعون الإتاوة، والآن بشكل واضح سوف يقفون مع الاحتلال الإسرائيلي".