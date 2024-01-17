بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

الأربعاء 17/يناير/2024 - 01:42 م

بدأ ظهر اليوم الأربعاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية.

وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ، أعلن في تصريحات سابقة أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.

وأكد السفير الصومالي، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية لأن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.