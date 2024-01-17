زاخاروفا: تسليم مالي 25 ألف طن من القمح الروسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا سلمت شحنة إنسانية تبلغ 25 ألف طن من الحبوب المجانية إلى مالي.

وأوضحت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية أنه في 6 يناير، تم تسليم 25 ألف طن من القمح الروسي إلى ميناء كوناكري في جمهورية غينيا عن طريق البحر، وفي 9 يناير، تم تسليم هذه الشحنة الإنسانية رسميًا إلى المسؤولين الماليين، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن تسليم القمح تم في إطار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مساعدات غذائية لعدد من الدول الإفريقية، والذي تم اعتماده في القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج الصيف الماضي..

وأضافت زاخاروفا: "هذه هي بالفعل الدفعة الرابعة من البضائع الروسية المجانية، والتي تعتبر ضرورية جدًا لسكان مالي اليوم".

في يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستقدم الحبوب كمساعدات إنسانية لست دول أفريقية - مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا والصومال.

وفي نوفمبر، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا سترسل ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي مجانا بحلول نهاية عام 2023.

وتلقت الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بالفعل دفعات تبلغ 25 ألف طن من الحبوب المجانية ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى بوركينا فاسو وزيمبابوي المساعدات قريبًا.

وفي 4 يناير، وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية لإريتريا إلى ميناء مصوع في البلاد. علاوة على ذلك، في ديسمبر، رست سفينة تحمل 25 ألف طن أخرى من القمح الروسي متجهة إلى زيمبابوي في ميناء بيرا الموزمبيقي.