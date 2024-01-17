تعرف على سعر الذهب اليوم الاربعاء 17 يناير 2024

سيطرت حالة من الهدوء النسبي علي أسعار الذهب في اسواق ومحلات الصاغة المصرية، لتستقر الاسعار في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 17 يناير 2024 ، عند نفس اسعار نهاية تعاملات الامس والتي ارتفعت محققة مستويات تاريخية لسعر الجرام لم تشهدها الاسواق المصرية من قبل، و ذلك ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارًا واقبال في السوق المصري ) 3،340 جنيه للبيع، و 3،380 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 خلال بداية التعاملات نحو 3535.75 جنيه للبيع، 3509.5 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى سعرًا بين الاعيرة المتداولة في الصاغة المصرية ) حوالي 3،817 جنيها للبيع، و 3،863 جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم نحو 2،863 جنيها للبيع، مقابل 2،897 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 14 في بداية تعاملاته في سوق الصاغة المصرية اليوم نحو 2250 جنيه للبيع، 2233.25 جنيه للشراء.

وسجل جرام سعر الذهب عيار 12 بداية اليوم نحو.1928.5 جنيه للبيع، 1914.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 ( وهو الادنى فئة بين الاعيرة المتداولة في الاسواق ) في مستهل التعاملات الصباحية اليوم إلى نحو، 1446.5 جنيه للبيع، 1435.75 جنيه للشراء.

و سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 26،720 جنيها للبيع، وسجل سعر الشراء حوالي 27،040 جنيهًا.

في البورصات العالمية للذهب، سجل سعر المعدن الاصفر عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، نحو 2027 دولارًا مقارنة بـ 2041 دولارًا خلال مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مُبكر من العام.

وبعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارًا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارًا للأونصة.