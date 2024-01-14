أمم إفريقيا 2023.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين نيجيريا وغينيا الإستوائية

انتهى الشوط الأول بين منتخبى نيجيريا وغينيا الإستوائية، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التى تستضيفها كوت ديفوار.

افتتح إيبان سالفادور التهديف فى المباراة لصالح منتخب غينيا الإستوائية فى الدقيقة الـ 36، وجاء الرد سريعا للمنتخب النيجيرى عن طريق اللاعب فيكتور أوسيمين فى الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول ونحج كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدفى اللقاء.

ودخل المنتخب النيجيرى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: أولا أينا، سيمي اجاي، وليام تروست إيكونغ، أليكس إيوبي، زيدو سنوسي.

خط الوسط: الحسن يوسف، أديمولا لوكمان، فرانك أونيكا، موسيس سيمون.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

ويضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومتصدر المجموعة بثلاث نقاط، على غينيا بيساو ، ونيجيريا و غينيا الإستوائية.