رئيس مدينة سفاجا يتفقد تطوير المركز السياحي الشمالي

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، المركز السياحي الشمالي بمنطقة كيلو 8 لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنتر لوك بمدخل القرى السياحية والممشى؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

وعاين رئيس المدينة، خلال جولته التفقدية بالمدينة، أعمال تركيب بلاط الإنتر لوك بعدد من الشوارع.

ووجه رئيس المدينة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وشدد على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

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