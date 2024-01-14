المفوض العام للأونروا: الفلسطينيون تعرضوا لأكبر عملية تهجير منذ عام 1948

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان بمناسبة مرور 100 على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن الـ100 يوم الماضية كانت بمثابة 100 عام مرت على قطاع غزة.

وأضاف المفوض، أن الفلسطينيون تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف العدوانى على غزة.

ولفت إلى أن معظم سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

وأكد المفوض العام، أن أكثر من 1.4 مليون شخص لجأوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية.

وشهدت غزة 100 يوم الماضية الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن.

